Эксперт КХЛ Вайсфельд оценил выступления «Нефтехимика» и «Ак Барса»

Известный в прошлом арбитр и хоккейный менеджер, эксперт КХЛ Леонид Вайсфельд оценил победную серию нижнекамского «Нефтехимика» и лидерство казанского «Ак Барса».



— В чём заключается феномен «Нефтехимика»? Команда идёт на третьем месте Востока и выдаёт рекордную для себя серию побед.

— Это просто какой-то сюрприз! Вспомните, как «Нефтехимик» выступал на предсезонке и как выступает сейчас. Рискну предположить, что схема игры Вячеслава Буцаева идеально подходит составу команды. Есть большая разница в том, чтобы просто выполнять требования тренера и в том, чтобы искренне поверить в успешность его системы. Когда ты выигрываешь одну, вторую, третью встречу, то появляется уверенность, пропадает робость перед грандами. Я очень приятно удивлён игрой «Нефтехимика». Но команда выиграла десять матчей подряд — это внушительная цифра даже для топ-клубов.

— «Ак Барс» вырвался в единоличные лидеры КХЛ. По силам команде Дмитрия Квартальнова выиграть регулярный чемпионат?

— В одном из прошлых выпусков рубрики мы уже говорили о силе «Ак Барса». Поэтому считаю, что выиграть регулярку Казани по силам, но я практически уверен, что перед «Ак Барсом» в принципе не стоит такой задачи. Главные матчи сезона для него начнутся в плей-офф, а Кубок континента — это не более, чем приятный бонус, — считает Вайсфельд.