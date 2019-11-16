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Комитет по халялю ДУМ Татарстана вошел в состав исполкома Всемирного совета «Халяль»

22:18, 16.11.2019
Комитет по халялю ДУМ Татарстана вошел в состав исполкома Всемирного совета «Халяль»
Фото: dumrt.ru

Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ Татарстана включили в состав исполнительного комитета Всемирного совета «Халяль» (World Halal Council).

Татарстан является первым регионом в России, который в 2009 г. в Росстандарте зарегистрировал «Систему добровольной сертификации продукции и услуг на соответствие канонам ислама — система халяль (Halal)». Разработчиком системы по стандартам халяль стало ДУМ РТ в сотрудничестве с РСМЦ «Тест-Татарстан».

Также комитету ДУМ РТ продлили сертификат WHC: теперь он может голосовать на заседаниях Генеральной ассамблеи совета и участвовать в ее деятельности.

Отмечается, что комитет стал членом WHC в 2014 году, а документ свидетельствует о международном признании его деятельности, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Ранее сообщалось, что в общепитах Татарстана в результате проверки нашли незаконное использование знака Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ.

ОбществоКультура Татарстан
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