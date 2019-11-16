Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска получат 2,5 млн рублей

Семьи погибшего и пострадавших студентов при стрельбе в колледже Благовещенска получат выплаты из резервного фонда правительства Приамурья.

Так, на выплаты родственникам выделено 2,5 млн рублей, сообщается в пресс-службе правительства Амурской области.

Также отмечается, что для предупреждения подобных случаев министерство образования Амурской области проводит мониторинг психологического климата в образовательных организациях, а муниципалитетам поручено создать собственные психологические службы.

Напомним, в четверг, 14 ноября, 19-летний студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства Благовещенска устроил стрельбу в учебном заведении. В результате от огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей были доставлены в больницу. После стрелок покончил с собой. Следственный комитет возбудил три уголовных дела, а юноше, открывшему стрельбу по учащимся колледжа, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

