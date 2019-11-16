Кетогенная диета защитила мышей от гриппа

Ученые из Йельского университета обнаружили механизм воздействия кетогенной диеты на вирус гриппа. Они заметили, что мыши, потребляющие больше жиров и белков, реже умирают от этой болезни.

Профессор иммунологии вуза Акико Ивасаки подчеркнул, что исследователи не ожидали такого эффекта.

«Если мы поймем, как воспроизвести этот эффект, то у нас появится очень мощный метод для борьбы с гриппом и новый способ предотвращения дальнейшего распространения инфекции», — приводятся его слова в журнале Science Immunology.

Ученые выяснили, что кетодиета стимулирует размножение и рост так называемых гамма-дельта Т-клеток (иммунных телец). Эти иммунные тельца в основном встречаются в различных слизистых оболочках, в том числе и внутри легких, а их точная роль и функции оставались неизвестными для ученых.

Кетогенная диета отличается тем, что большинство калорий в пище приходится на жиры и белки, а не на углеводы. Ранее ученые уже сообщали, что такая диета снижает вероятность развития эпилепсии, а также замедляет развитие некоторых видов рака. При этом такой метод питания противопоказан для людей, предрасположенных к развитию мерцательной аритмии и других болезней сердца и сосудов.