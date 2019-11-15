Франция, Германия и Украина подтвердили планы провести встречу в «нормандском формате»

Канцелярия президента Франции сообщила о назначенном на 9 декабря саммите в формате «нормандской четверки» по вопросу ситуации в Донбассе. Дату подтвердили власти Германии и Украины.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель примет участие в переговорах, рассказали в правительстве Германии.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что Зеленский уже договорился со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, передает RT.

Напомним, что «нормандский формат» предполагает взаимодействие Украины, России, Франции и Германии по вопросу военных действий в Донбассе.