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Франция, Германия и Украина подтвердили планы провести встречу в «нормандском формате»

20:13, 15.11.2019

Канцелярия президента Франции сообщила о назначенном на 9 декабря саммите в формате «нормандской четверки» по вопросу ситуации в Донбассе. Дату подтвердили власти Германии и Украины.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель примет участие в переговорах, рассказали в правительстве Германии.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что Зеленский уже договорился со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, передает RT.

Напомним, что «нормандский формат» предполагает взаимодействие Украины, России, Франции и Германии по вопросу военных действий в Донбассе.

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