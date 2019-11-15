В Оренбурге 16 человек отравились пирожными из кондитерской

В Оренбургской области шестнадцать человек отравились тортами и пирожными из кондитерской, врачи оказывают им необходимую помощь.

Согласно сообщению Роспотребнадзора Оренбуржья, с 10 по 14 ноября было зарегистрировано 16 случаев острой кишечной инфекции среди людей, которые ели продукцию, изготовленную на предприятии ООО «Грильяж».

В настоящее время все заболевшие получают медпомощь в стационаре инфекционной больницы и в амбулаторных условиях.

Началось расследование, специалисты отобрали питьевую воду, продукты, смывы с производственного оборудования и инвентаря для лабораторной проверки. Деятельность производства приостановлена, сотрудники отстранены от работы, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее участники детского футбольного турнира отравились едой в гостинице «Кристалл» Казани. По данным Следственного комитета, 31 человек обратился за помощью к медикам. Минздрав Татарстана сообщил о 16 пострадавших.

