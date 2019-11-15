Медведев пообещал выделить региональным театрам 1,5 млрд рублей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит региональным театрам 1,5 млрд рублей. Эти деньги пойдут на приведение в порядок материальной базы.

«Я уже такое решение сформулировал, мы выделим в самое ближайшее время 1,5 млрд рублей именно для областных театров на эти цели», — приводит ТАСС слова Медведева.

Председатель правительства также сообщил о планах разработать 3-летний план по реконструкции зданий театров в областных центрах.

Накануне в Госсовете РТ обсуждали вопросы культуры и в том числе финансовое положение театров. «Мы в нашем театре из последних сил боремся, пытаясь создать духовную крепость», — заявил депутат республиканского парламента и худрук театра им. Качалова Александр Славутский.