СБУ сообщила о задержании одного из «ключевых» лидеров ИГ

Служба безопасности Украины отчиталась о задержании гражданина Грузии Аль Бара Шишани, считающегося одним из заместителей Абу Умара аш-Шишани, бывшего «министра обороны» запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

«В результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США в Киевской области задержан один из ключевых руководителей террористической организации «Исламское государство», — говорится в сообщении СБУ.

Спецслужба называет экстремиста одним из ключевых лидеров ИГ. По данным ведомства, с 2012 года задержанный занимал должность амира джамаата «Ахадун Ахат», на следующий год он стал заместителем аш-Шишани. На территорию Украины он проник в 2018 году по поддельному паспорту.

Сейчас украинские спецслужбы уже провели экспертизу, проверив личность мужчины. Он находится под экстрадиционным арестом. Параллельно террорист проверяется на причастность к преступлениям, совершенным на территории страны.

Напомним, что в октябре власти США официально объявили о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра Аль Багдади. Позже гибель халифа подтвердила и сама террористическая организация. «Реальное время» разбирало биографию этого жестокого руководителя группировки, долгое время державшей в страхе не только Ближний Восток, но и весь мир.