Леонид Вайсфельд: «Кугрышев — сильный игрок, но очень зависимый, Цулыгин нашел ему применение»

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд поделился мнением о победе уфимской команды в матче с ЦСКА (5:2).

«Удивила ли меня победа «Салавата» над ЦСКА? А почему она должна была удивить? Счет не должен никого вводить в заблуждение, там игра очень ровная была. Достаточно тяжелый момент был в эпизоде с третьим голом «армейцев», который могли засчитать. Если бы это случилось, все бы перевернулось.

Была равная игра, но уфимцы играли активно, с хорошим настроением, поэтому и выиграли. Пятая шайба, как мы помним, была заброшена в пустые ворота. Победа «Салавата» не стала большой неожиданностью.

Как оценю игру звена Кадейкина? Естественно, хорошо, когда оборонительное сочетание так много забивает. Другой вопрос в том, что сдерживающие тройки бывают разными. В этой собраны очень мастеровитые люди. Нет ничего удивительного в том, что они забивают.

Кугрышев набрал 14 очков в 12 последних играх — это следствие перевода в звено Кадейкина? Да, это абсолютно точно. С моей точки зрения, он очень сильный игрок, но, по всей видимости, он зависим. Есть такие игроки, которым все равно, с кем они играют. А есть зависимые. Получается, что он такой. Это не характеризует его с отрицательной стороны, просто это его специфика. Думаю, что Цулыгин просто нашел для него правильное сочетание, в котором есть химия. Но нужно посмотреть, как Кугрышев будет играть на более продолжительном отрезке времени. Тогда можно будет делать более серьезные выводы. Пока это работает», — сказал Вайсфельд.