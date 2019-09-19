В Уфе неудачное свидание привело к попытке изнасилования

Фото: Пресс-служба МВД Башкирии

В Уфе неизвестный попытался изнасиловать местную жительницу. Полиция задержала подозреваемого — им оказался 22-летний житель города Салавата, уже признавшийся в содеянном.

Жертва злоумышленника, 20-летняя жительница уфимского микрорайона Сипайлово, обратилась в полицию 16 сентября. Она рассказала, что в утреннее время на нее в одном из торговых центров напал неизвестный и попытался изнасиловать.

Версия правоохранительных органов, которую передает пресс-служба МВД, такова: задержанный незадолго до произошедшего познакомился в социальной сети с жительницей города Уфы и приехал в столицу республики, чтобы встретиться с ней. Однако попытка закончилась неудачей, встреча не получилась.

Расстроенный молодой человек всю ночь распивал спиртное и ночевал в одном из подъездов. Утром в состоянии сильного алкогольного опьянения он зашел в торговый центр, где увидел потерпевшую. Парень стал приставать к ней. Потерпевшая в свою очередь начала отбиваться от неизвестного молодого человека и позвала на помощь. Нападавший убежал.