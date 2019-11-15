Главе Совета Центросоюза РФ презентовали в Татарстане новый формат сельских магазинов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

Председатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов посетил Алексеевский район, где ему презентовали новый формат сельских магазинов.

Так, Зубову представили работу магазина модульного типа с прикрепленной к нему автолавкой. В рамках республиканской программы «Сельский магазин» в районах Татарстана работают более сотни стационарных торговых пунктов. В следующем году появятся еще 20 подобных магазинов.

«Половина автолавок работают с прибылью. Это высокий показатель, поскольку проект «Автолавки» — социально ориентированный, реализуется для оказания помощи населению, а не ради прибыли», — подчеркнул председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов.

Отмечается, что сейчас в республике работают 180 автомобилей, они снабжают товарами 864 села, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2019 году на субсидирование автолавок направили 28,5 млн рублей. Из них большую часть — 28,3 млн рублей — направили на приобретение автотранспорта для осуществления выездной торговли.