Исследование: в Казани выросли цени на организацию праздников

В Казани за последний год выросла стоимость организации праздников. Так, на конец октября 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожала работа поваров (на 39%, до 400 рублей), музыкантов (на 19%, до 3 тыс. рублей) и и фотографов (на 8%, до 2,4 тыс. рублей). Об этом говорится в исследовании «Авито Работа» (есть в распоряжении «Реального времени»).

В Казани «минимальный пакет» для торжества, состоящий из ведущего, музыканта и фотографа, стоит около 8,4 тыс. рублей (в среднем по стране — 7,3 тыс. рублей). «Оптимальный пакет», включающий в себя работу ведущего, двух музыкантов, фотографа, двух аниматоров и повара, обойдется в 14,3 тыс. рублей (по стране — 15 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что в России стали оставлять больше чаевых в барах и ресторанах.