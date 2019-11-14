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11 чиновников из Татарстана скрыли в декларациях свои доходы

09:26, 14.11.2019
11 чиновников из Татарстана скрыли в декларациях свои доходы
Фото: realnoevremya.ru

11 муниципальных чиновников Балтасинского района Татарстана привлекли к ответственности за неполные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, некоторые из них неправильно указали либо вовсе не отразили сведения о счетах в банках и кредитных организациях.

В результате ведомство внесло в адрес руководителя исполкома Балтасинского района представление. 10 чиновников получили замечание, один — выговор.

Ранее сообщалось, что в Татарстане уволили шесть чиновников из-за коррупционных нарушений. Причиной послужили не столько факты непосредственно самой коррупции, сколько некорректное предоставление сведений о доходах.

Происшествия
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