11 чиновников из Татарстана скрыли в декларациях свои доходы

11 муниципальных чиновников Балтасинского района Татарстана привлекли к ответственности за неполные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, некоторые из них неправильно указали либо вовсе не отразили сведения о счетах в банках и кредитных организациях.

В результате ведомство внесло в адрес руководителя исполкома Балтасинского района представление. 10 чиновников получили замечание, один — выговор.

Ранее сообщалось, что в Татарстане уволили шесть чиновников из-за коррупционных нарушений. Причиной послужили не столько факты непосредственно самой коррупции, сколько некорректное предоставление сведений о доходах.