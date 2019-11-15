Полицейские задержали лжериелторов, обманувших более тысячи человек в Татарстане и других регионах

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из республик Чувашии, Марий-Эл и Москвы задержали 10 подозреваемых в мошенничестве с оказанием услуг по аренде жилья



Установлено, что группа лжериелторов была создана в октябре 2018 года, ее руководителем был 25-летний житель Казани, который с соучастниками предлагал в интернете помощь в аренде квартир и частных домов. После получения денег подозреваемые скрывались, сообщает пресс-служба МВД.

Ежедневный совокупный доход участников группы составлял около 600 тысяч рублей. Среди пострадавших числятся свыше тысячи человек — это жители Татарстана, Башкирии, а также Смоленской области, Чувашии, Северной Осетии — Алании, Карачаево-Черкесии и Марий Эл.

В итоге организатора группы арестовали, восьмерых оставили под подпиской о невыезде и в отношении одного избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее в Татарстане арестовали имущество пяти «черных риелторов» — автомобили, квартиры, земельные участки, нежилые помещения, денежные средства — на общую сумму более 24,7 млн рублей.