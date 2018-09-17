У «черных риелторов» в РТ арестовали имущество на 24,7 млн рублей

В Татарстане арестовали имущество пяти «черных риелторов» — автомобили, квартиры, земельные участки, нежилые помещения, денежные средства — на общую сумму более 24,7 млн рублей.

По версии следствия, с мая 2013 года по сентябрь 2015 года подозреваемые и неустановленные лица, представляясь риелторами, под предлогом выдачи займов под залог недвижимости, приобретали право на принадлежащие гражданам жилые помещения и земельные участки на территории Зеленодольского, Высокогорского районов РТ и в Казани. Договоры заключались с престарелыми и недееспособными гражданами.

Сразу после передачи контрагентам суммы займа основную часть лжериелторы забирали себе под видом оплаты своих услуг и процентов по договору. В дальнейшем «клиенты» лишились и принадлежащих им объектов недвижимости. В результате девяти потерпевшим причинен ущерб на сумму более 10,7 млн рублей.

Также в 2006—2017 годах один из фигурантов дела незаконно приобрел ружье и патроны в количестве 96 штук, которые затем хранил в своем доме в пос. Озерный Высокогорского района. Позже он изготовил из ружья обрез.

Свою вину фигуранты дела не признали. На данный момент дело отправлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство, передает пресс-служба прокуратуры РТ.