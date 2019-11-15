Коллективу Туймазинского театра Башкирии объявили благодарность президента Татарстана

Фото: театр-туймазы.рф

Рустам Минниханов объявил благодарность президента Татарстана коллективу Туймазинского государственного татарского драматического театра.

Согласно распоряжению, благодарность объявлена за большой вклад в развитие культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Ранее соощалось, что актеры Туймазинского татарского драматического театра снимаются в совместном кинофильме Татарстана и Турции. Съемки проходят в с. Тюменяк Туймазинского района Башкирии.

Кинофильм «Сафа и Сажида» снимается по мотивам популярного романа Махмуда Галяу «Мухаджиры». Действие фильма разворачивается в XVIII веке. Сюжет повествует о любви и психологической драме, в заключение которой начинается русско-японская война.