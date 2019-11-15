Коллективу Туймазинского театра Башкирии объявили благодарность президента Татарстана
Рустам Минниханов объявил благодарность президента Татарстана коллективу Туймазинского государственного татарского драматического театра.
Согласно распоряжению, благодарность объявлена за большой вклад в развитие культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную творческую деятельность.
Ранее соощалось, что актеры Туймазинского татарского драматического театра снимаются в совместном кинофильме Татарстана и Турции. Съемки проходят в с. Тюменяк Туймазинского района Башкирии.
Кинофильм «Сафа и Сажида» снимается по мотивам популярного романа Махмуда Галяу «Мухаджиры». Действие фильма разворачивается в XVIII веке. Сюжет повествует о любви и психологической драме, в заключение которой начинается русско-японская война.ОбществоВластьКультура Татарстан
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