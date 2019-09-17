Актеры Туймазинского театра Башкирии снимаются в совместном фильме Татарстана и Турции

Фото: театр-туймазы.рф

Актеры Туймазинского татарского драматического театра снимаются в совместном кинофильме Татарстана и Турции. Съемки проходят в с. Тюменяк Туймазинского района Башкирии.

Кинофильм «Сафа и Сажида» снимается по мотивам популярного романа Махмуда Галяу «Мухаджиры». Действие фильма разворачивается в XVIII веке. Сюжет повествует о любви и психологической драме, в заключение которой начинается русско-японская война.

Фильм является совместной работой Татарстана и Турции. Работа над ним началась после подписания соглашения о сотрудничестве между стамбульским кинофестивалем «Тюркский мир» и Казанским международным фестивалем мусульманского кино.

Это первый крупный проект в рамках данного сотрудничества, отметили в пресс-службе театра.

Ранее сообщалось, что французский телеканал снимет цикл передач о Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля. В программу войдут и некоторые спектакли.

