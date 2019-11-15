Амиров и Грошев помогли молодежной сборной России победить команду Канады WHL

Молодежная сборная России (U20) по хоккею в заключительном, шестом матче ежегодной Суперсерии по буллитам обыграла хоккеистов из канадской Западной лиги (WHL) — 4:3 б.

Нападающие «Нефтехимика» и «Салавата Юлаева» Максим Грошев и Родион Амиров отметились по одной результативной передаче.

Благодаря этой победе счет в Суперсерии стал ничейным — 3-3, и команды пробивали дополнительную серию буллитов, в которой успешнее оказались канадцы. Таким образом, российские хоккеисты потерпели поражение в Суперсерии.

Россия U20 — Канада WHL — 4:3 Б (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Комиссаров (Гордеев, Грошев), 15:40 — 1:0; Круглов (Пыленков, Михайлов), 23:23 — 2:0; Фут (Смит, Эддисон), 33:57 — 2:1; Фут (Козенс, Смит), 36:25 — 2:2; Чижовски (Зари, Трейси), 37:54 — 2:3; Шабловский (Морозов, Амиров), 53:56 — 3:3.

Победный буллит: Морозов.

Дополнительная серия буллитов: 2:3.

Счет в серии: 3-4