В Сингапуре ученые смогли «напечатать» кожу человека

Группа ученых из Сингапурского технологического университета смогла «напечатать» кожу человека на специальном устройстве. Предполагается, что на таком материале можно тестировать косметику и бытовую химию.

Небольшой лоскут искусственной кожи «распечатывается» из донорских клеток и коллагена, передает Reuters. Далее кусочек кожи помещается в инкубатор, где в течение двух недель клетки размножаются, превращаясь в беловатую мембрану.

В настоящее время команда занимается разработкой кожи с азиатским пигментом для проверки отбеливающего эффекта косметики и средств по уходу за кожей. Отмечается, что новый продукт обладает всеми свойствами настоящей кожи.

Ранее инженеры разработали «искусственную кожу» для смартфонов и других гаджетов. Такой материал может стать частью нового интерфейса, позволяющего управлять устройствами при помощи щипков и поглаживаний.