Путин считает необходимым критиковать власть

Президент РФ Владимир Путин рассказал журналистам, что закон против оскорбления власти не предназначен для борьбы с критикой. Российский лидер заверил, что считает критику власти необходимой.

«Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов, в этом, собственно, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти. Она должна быть, она должна сохраниться, быть действенным инструментом улучшения функционирования самой власти», — передает ТАСС слова Путина.

Президент России подчеркнул, что власть, напротив, заинтересована в конструктивной критике.

Что касается практики применения закона об оскорблении власти, то, по оценке Путина, она не носит «запредельного характера». «В других странах наказание за поругание национальных символов гораздо более серьезное, чем в России», — отметил российский лидер.

Напомним, что закон о наказании за оскорбление органов власти и госсимволов был принят в РФ в этом году. По данным СМИ, наибольшее число приговоров по нему связаны с делами об оскорблении именно российского президента.