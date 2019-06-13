ВЦИОМ: самым любимым мультфильмом у россиян стал «Ну, погоди!»

Большинство жителей России (65%) назвали «Ну, погоди!» самым любимым мультфильмом. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, на втором месте находится «Каникулы в Простоквашино» (31%). Далее идет российский мультсериал «Маша и медведь» (16%).

Также среди любимых мультфильмов респонденты обозначили «Винни пуха» (13%), «Чебурашку и крокодила Гену» (10%), «Кота Леопольда» и «Ежика в тумане» (по 8%), пишет «РИА Новости».

Опрос проводился 9 июня среде 1600 россиян старше 18 лет.

Напомним, ранее ВЦИОМ сообщал, что половина россиян не представляют свою жизнь без интернета.