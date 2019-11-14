В Татарстане жители села восстановили обелиск при помощи самообложения

Жители села Морты Елабужского района РТ смогли собрать деньги на восстановление памятника в честь победы в Великой Отечественной войне. Для этого им пришлось применить инструмент самообложения, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сам памятник 50 лет назад построил местный умелец Расих Хисамутдинов. Так в селе появился обелиск высотой 18 м.

«Расих-абый, ему конечно 90 лет. Его работу продолжил его сын — Хисамутдинов Алмаз», — рассказал глава Мортовского сельского поселения Фаиз Закиров.

Официальное открытие мемориала запланировано на весну. Местные жители гордятся памятником и считают, что он помогает в воспитании патриотизма.