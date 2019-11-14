В Казани самая длинная пробка растянулась на 3,2 км, а самая долгая продержалась почти 3 часа

Самой длинной пробкой четверга в Казани стал затор на улице Вишневского, длина которого достигла 3,2 км. А самой долгой стала пробка на улице Мира, продержавшаяся 2 часа и 50 минут.

Вечером 14 ноября загруженность дорог достигала 7 баллов, передает сервис «Яндекс.Пробки».

Самая длинная пробка на улице Вишневского достигла пика к 18:53. Она растянулась на участке от проспекта Универсиады до моста Миллениум и продержалась 1 час 10 минут.

В списке крупнейших пробка на улице Мира (2,8 км), улицах Аделя Кутуя и Академика Сахарова (2,5 км), улицах Аграрной и Космонавтов (2,4 км) и улицах Центральной и Кул Гали (2,3 км).