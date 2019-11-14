Минниханов предложил сотрудничество в сфере исламской культуры благотворительному фонду Alwaleed Philanthropies

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил генеральному секретарю благотворительного фонда Alwaleed Philanthropies, принцессе Саудовской Аравии Ламие бинт Абдельмаджид Аль Сауд развивать совместные проекты в сфере исламской культуры.

Встреча прошла в рамках II Всемирного саммита толерантности в Дубае.

«Ислам имеет огромную историю и богатую культуру. Важно показать это другим странам. В Татарстане мы также активно работаем по данному вопросу. Возможно мы могли бы дополнить ваши экспозиции своими произведениями», — сказал глава республики.

Отмечается, что принцесса поддержала данную идею. Минниханов пригласил ее в рамках ближайшего визита в Россию.

Президент Татарстана рассказал об опыте Татарстана в части возрождения религиозных объектов, укрепления межнационального и межконфессионального согласия.

Аль Сауд, в свою очередь, рассказала о благотворительном фонде Alwaleed Philanthropies, ведущем свою деятельность в 180 странах. Он реализует благотворительные проекты в сфере образования, здравоохранения, ликвидации последствий стихийных бедствий, в сфере борьбы за права женщин, а также развития диалога между культурами. Также, с помощью фонда, реализуются различные мероприятия в странах Европы для ознакомления ее жителей с исламской культурой, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что Татарстан был удостоен награды за вклад в развитие толерантности на Всемирном саммите в Дубае.

