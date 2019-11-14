Госдума нашла иностранное вмешательство в 19 регионах

Комиссия Госдумы РФ по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ утверждает, что факты такого вмешательства замечены в 19 регионах страны. Речь идет о работе зарубежных НКО и СМИ.

Возглавляющий комиссию председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал, что такие факты зафиксированы в каждом федеральном округе.

«Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в поле зрения иностранных НКО, НПО и СМИ попали наши субъекты федерации, таковых мы насчитали 17 на сегодня», — приводит ТАСС слова Пискарева.

Он утверждает, что подобную активность проявляют 12 государств Европы и США. Депутат рассказал о 50 юридических лицах и физлицах, работающих из-за рубежа или получающих оттуда деньги, «которые так или иначе влияли на внутреннюю политику субъектов».

Ранее эта же комиссия обнаружила, нарушения законодательства со стороны Meduza, «Русской службы BBC» и «Радио Свобода» и ряда других медиаплощадок.

