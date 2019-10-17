Госдума нашла нарушения со стороны Meduza, BBC и «Радио Свобода»

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России провела пятое заседание. На нем она выявила нарушения законодательства со стороны Meduza, «Русской службы BBC» и «Радио Свобода» и ряда других медиаплощадок.

«Сегодня мы обсудили вопросы с нарушениями законодательства, которые были выявлены и в других медиаресурсах иностранных, таких как «Радио Свобода», «Настоящее время», Meduza, «Русская служба Би-би-си», «МБХ-медиа», «Голос Америки», — сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.

Оказалось, что эти медиаресурсы действительно нарушали законы в период, когда осуществлялась избирательная кампания, в день голосования и в день тишины.

Пискарев отметил, что материалы направили в Роскомнадзор и прокуратуру для принятия мер реагирования, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Напомним, об изучении материалов данных издании на предмет нарушения российского законодательства стало известно в конце сентября.

Кроме того, комиссия обнаружила нарушение закона со стороны Facebook и Google. «Будем по ним направлять материалы для принятия соответствующих решений», — заметил Пискарев. В распространении политической рекламы в дни, когда это запрещено законом в связи с выборами, Google и Facebook обвинил Роскомнадзор .