В двух районах Казани отключат свет

Завтра, 15 ноября, в Казани временно отключат электричество в домах Вахитовского и Приволжского районов.

С 8.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе — в доме №65а по ул. Габдуллы Тукая.

С 8.00 до 18.00 электричество в Приволжском районе отключат в домах частного сектора, расположенных по улицам 2-й Землемерной и Землемерной.

Это связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

