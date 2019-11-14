На рекультивацию земель в селе Шемордан направят 94 млн рублей

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В селе Шемордан Сабинского района планируют рекультивировать земли в рамках нацпроекта «Экология». На эти цели планируется выделить 94 млн рублей.

По итогам исследования данной территории в 2018 году на ней было выявлено четыре котлована с отходами нефтяного битума. Загрязненная площадь — 12,6 тыс. кв. м, а количество накопленных отходов составило 1,6 тыс. куб. метров.

Также специалистами было зафиксировано превышение установленных нормативов содержания нефтепродуктов и тяжелых металлов в почве, а также загрязнение поверхностных вод.

Проект рекультивации предполагает поэтапное проведение работ. На первом этапе планируется расчистка, подготовка участка, обустройство подъездных путей, выемка и утилизация отходов и грунта, засыпка котлованов. Биологический этап включает в себя внесение удобрений, посев многолетних трав и завершающий — оценку, анализ компонентов окружающей среды, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Для ликвидации причиненного природе вреда исполком Сабинского района разработал проектно-сметную документацию. Государственная экологическая экспертиза выдала положительное заключение, а сами земли Минприроды включило в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Ранее в Лениногорском районе республики рекультивировали «дикий» карьер.