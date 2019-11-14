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Производитель из Елабуги поставил более 700 автомобилей интернет-магазину Ozon

14:51, 14.11.2019
Производитель из Елабуги поставил более 700 автомобилей интернет-магазину Ozon
Фото: fordsollers.com

Предприятие «Форд Соллерс Елабуга» поставило интернет-магазину Ozon 743 автомобиля Ford Transit. Они должны поступить на баланс компании до конца ноября.

Закупка была проведена в рамках расширения автопарка с целью увеличения пунктов выдачи в российских регионах. Отмечается, что большая часть партии автомобилей останется в Москве, остальные машины будут распределены между Санкт-Петербургом, Казанью, Екатеринбургом, Краснодаром, Самарой, Ростовом-на-Дону, Нижним Новгородом и другими, сообщает пресс-служба елабужского предприятия.

Ранее сообщалось, что новый логистический хаб, который будет построен в Татарстане, обеспечит жителям открытие свыше тысячи новых рабочих мест.

БизнесТранспортРозничная торговля Татарстан
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