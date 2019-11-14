Производитель из Елабуги поставил более 700 автомобилей интернет-магазину Ozon

Предприятие «Форд Соллерс Елабуга» поставило интернет-магазину Ozon 743 автомобиля Ford Transit. Они должны поступить на баланс компании до конца ноября.

Закупка была проведена в рамках расширения автопарка с целью увеличения пунктов выдачи в российских регионах. Отмечается, что большая часть партии автомобилей останется в Москве, остальные машины будут распределены между Санкт-Петербургом, Казанью, Екатеринбургом, Краснодаром, Самарой, Ростовом-на-Дону, Нижним Новгородом и другими, сообщает пресс-служба елабужского предприятия.

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