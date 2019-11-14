СК возбудил второе уголовное дело после стрельбы в колледже Благовещенска

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело о необеспечении надлежащей охраны после стрельбы в колледже Благовещенска.

«Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащей охраны здания. Разберемся с частным охранным предприятием и дадим оценку должностным лицам колледжа, которые не обеспечили надлежащую охрану учеников», — передает ТАСС слова руководителя управления СК по региону Станислава Белянского.

Он уточнил, что следователи опросили уже более 60 человек. Среди них — родители стрелявшего, педагоги и студенты. Также, по словам Белянского, с места происшествия изъяли оружие, которое зарегистрировано на парня.

Ранее ведомство по факту стрельбы возбудило уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».

Кроме того, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил провести парламентские слушания с участием представителей Росгвардии по проблеме безопасности в учебных заведениях, пишет «РИА Новости».

Напомним, сегодня 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства Благовещенска. В результате от огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей — 17, 19 и 20 лет — были доставлены в больницу. Злоумышленник покончил с собой.

