СК возбудил уголовное дело после стрельбы в колледже Благовещенска, число погибших выросло до двух

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.

В результате погибли два человека и трое пострадали. Ранее сообщалось только об одном погибшем.

По данным СК, 19-летний студент колледжа устроил стрельбу из зарегистрированного за ним охотничьего оружия. В результате от огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей — 17, 19 и 20 лет — были доставлены в больницу. Отмечается, что злоумышленник покончил с собой.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».