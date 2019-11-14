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СК возбудил уголовное дело после стрельбы в колледже Благовещенска, число погибших выросло до двух

07:36, 14.11.2019 1
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в колледже Благовещенска, число погибших выросло до двух
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.

В результате погибли два человека и трое пострадали. Ранее сообщалось только об одном погибшем.

По данным СК, 19-летний студент колледжа устроил стрельбу из зарегистрированного за ним охотничьего оружия. В результате от огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей — 17, 19 и 20 лет — были доставлены в больницу. Отмечается, что злоумышленник покончил с собой.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».

Происшествия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:18
    Катастрофа...
    У планетарном масштабе...
    Стрельба и террор в учебных заведениях по всему Миру.
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