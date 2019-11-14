Евгений Колесников: «Судьи поступили неправильно, удалив Прифтиса»

Защитник УНИКСа Евгений Колесников оценил действия судьи матча Кубка Европы против «Цедевиты», удалившего по ходу встречи наставника команды Димитриса Прифтиса.

— В том эпизоде я выбил мяч, убегал в быстрый прорыв, и тут мне ударили по руке. Судьи фиксируют не умышленный фол, а передачу, и хозяева забивают трехочковый. Я считаю, что это было неправильно.

— Почему же проиграли, ведь всего три очка уступал в последней четверти?

— Но дело не в том броске. У нас был хороший настрой в конце, играли мы тоже неплохо, но мы промазали несколько бросков, а хозяева, играя в родных стенах, свои забили, так они и победили. Мы играли во второй половине достаточно хорошо, — приводит слова Колесникова сайт казанцев.

Тренер УНИКСа Прифтис был удален после того, как дважды эмоционально отреагировал на действия судьи, получив за это два технических фола. Казанцы уступили «Цедевите» со счетом 76:81.