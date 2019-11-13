УНИКС на выезде уступил «Цедевите», Прифтис был удален по ходу матча

УНИКС в выездном матче Кубка Европы уступил словенской «Цедевите» — 76:81.

Казанцы провалили первую половину встречи, отпустив соперника на расстояние в 10 очков. В третьей четверти тренер УНИКСа Димитрис Прифтис был удален до конца игры за второй технический фол. В концовке казанцы сократили отставание до пяти очков, но довести дело до победы не смогли.

После семи матчей на групповом этапе Кубка Европы в активе казанцев пять побед и два поражения.

«Цедевита» (Словения) — УНИКС (Россия) — 81:76 (24:18, 17:13, 22:20, 18:25).