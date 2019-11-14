Adidas ответил на скандал с формой сборной России по футболу

Представитель немецкой компании Adidas выразил уверенность, что в скандале с новой формой сборной России по футболу стороны смогут прийти к компромиссу.

«Мы разрабатываем дизайн новых футболок принципиально в тесном контакте с партнерскими футбольными союзами. Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнером Российского футбольного союза и поэтому уверены, что вместе найдем решение», — заявили в штаб-квартире Adidas на запрос DW.

Напомним, ранее стало известно, что некоторые футболисты сборной России объявили бойкот новой форме от Adidas из-за неправильного флага страны и некачественного шитья. После этого РФС принял решение провести ближайшие матчи против Бельгии и Сан-Марино в старой формы.