В Удмуртии на буровой нефтедобывающей скважине погиб рабочий из Татарстана
В Удмуртии при производстве аварийно-ремонтных работ на буровой нефтедобывающей скважине погиб 58-летний мастер, житель Татарстана.
Инцидент произошел 12 ноября у деревни Степное Сарапульского района. При работах произошел отрыв металлической части трубы, которая ударила мужчину. В результате полученной травмы пострадавший скончался на месте, сообщает Следком по Удмуртии.
По данному факту проводится доследственная проверка.Происшествия УдмуртияТатарстан
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