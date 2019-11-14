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В Удмуртии на буровой нефтедобывающей скважине погиб рабочий из Татарстана

10:54, 14.11.2019
В Удмуртии на буровой нефтедобывающей скважине погиб рабочий из Татарстана
Фото: pxhere.com

В Удмуртии при производстве аварийно-ремонтных работ на буровой нефтедобывающей скважине погиб 58-летний мастер, житель Татарстана.

Инцидент произошел 12 ноября у деревни Степное Сарапульского района. При работах произошел отрыв металлической части трубы, которая ударила мужчину. В результате полученной травмы пострадавший скончался на месте, сообщает Следком по Удмуртии.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Происшествия УдмуртияТатарстан
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