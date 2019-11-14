Власти Татарстана утвердили порядок получения субсидий для «выращивания» предпринимателей

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Правительство РТ утвердило порядок предоставления субсидий из бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства. Документ опубликован на сайте Кабмина.

Под мероприятием по «выращиванию» субъектов предпринимательства понимается оказание информационной и консультативной помощи, в том числе в качестве поставщиков при закупке товаров объемом выручки более 2 млрд рублей. Субсидии может получить компания с иностранным участием или производством на территории России, но локализующимся на территории Татарстана. Также региональный центр берет на себя расходы на содержание офиса, участие предпринимателя в выставках и ярмарках, создание и развитие сайтов, прохождение обучения и другое.

Для получения помощи необходимо подать заявление, учредительные документы, справки от регионального центра компетенций, справки об отсутствии налоговых задолженностей.

Ранее в Кабмине Татарстана озвучили расходы на Всероссийскую перепись населения в республике.