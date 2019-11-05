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В Кабмине Татарстана озвучили расходы на Всероссийскую перепись населения в республике

10:59, 05.11.2019
В Кабмине Татарстана озвучили расходы на Всероссийскую перепись населения в республике
Фото: Инна Серова

На проведение в Татарстане Всероссийской переписи населения в 2020 году будет потрачено 300 млн рублей из федерального бюджета, сообщила на брифинге в Кабинете министров РТ руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ Наталья Гатауллина.

В переписи на территории республики будет задействовано 10 тысяч человек, в том числе 8,5 тысячи будут осуществлять непосредственно функции переписчиков, уточнила она.

Узнать переписчиков можно будет по экипировке: каждый, кроме соответствующего удостоверения, будет иметь при себе синие портфель и шарф с символикой Всероссийской переписи — 2020.

Ранее «Реальное время» писало, что переписчики вместо бумажных опросных листов будут использовать планшеты.

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