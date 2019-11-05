В Кабмине Татарстана озвучили расходы на Всероссийскую перепись населения в республике

Фото: Инна Серова

На проведение в Татарстане Всероссийской переписи населения в 2020 году будет потрачено 300 млн рублей из федерального бюджета, сообщила на брифинге в Кабинете министров РТ руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ Наталья Гатауллина.

В переписи на территории республики будет задействовано 10 тысяч человек, в том числе 8,5 тысячи будут осуществлять непосредственно функции переписчиков, уточнила она.

Узнать переписчиков можно будет по экипировке: каждый, кроме соответствующего удостоверения, будет иметь при себе синие портфель и шарф с символикой Всероссийской переписи — 2020.

Ранее «Реальное время» писало, что переписчики вместо бумажных опросных листов будут использовать планшеты.