Хоккей с мячом. Казанское «Динамо» с трудом обыграло «Мурман»

«Динамо-Казань» в матче регулярного первенства России по хоккею с мячом обыграло «Мурман» (3:2).

Встреча прошла в Ульяновске, казанский клуб не смог подготовить домашний лед к началу чемпионата.

Первыми счет открыли гости, точным ударом отличился Зубарев. После этого хоккеисты «Динамо» собрались и ответили тремя голами в ворота соперника. Мурманчане смогли отыграть один мяч, но на большее их не хватило.

«Динамо-Казань» 3:2 «Мурман»



Голы: Зубарев, 51 (0:1); Дашков, 57 (1:1); Ларионов, 65 (2:1); Веселов А., 85 (3:1); Фероян, 90 (3:2).