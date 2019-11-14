Казанцы могут поучаствовать во всероссийской контрольной по точным наукам

16 ноября в России и за рубежом пройдет акция «Выходи решать!» — Всероссийская контрольная по физике, математике и информатике. Проверить свои знания может любой желающий.

По каждому предмету будет предложено решить пять заданий. Можно выбрать как одну дисциплину, так и все три. На решение задач будет целый день: с полуночи 16 ноября до 23.50 по московскому времени. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

Все участники акции получат памятные сертификаты. Победители контрольной будут награждены призами, среди которых льготное поступление в Заочную физико-техническую школу при МФТИ, обучение в очной школе подготовки к олимпиадам по физике и математике и бесплатный доступ к интерактивному курсу по математике на образовательной платформе «Учи.ру».

Ранее сообщалось, что в Татарстане проведут тест на знании истории ТАССР при поддержке Молодежного парламента при Госсовете РТ.

