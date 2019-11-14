В Башкирии татарстанец украл из мечети ящик для пожертвований

Житель Татарстана украл ящик с пожертвованиями из мечети в деревне Карламан Кармаскалинского района Башкирии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По словам злоумышленника, он приехал в Башкирию на заработки. В Карламане имам предложил ему поработать в мечети, когда узнал, что татарстанец нуждается в ночлеге и подработке. Однако через два дня он покинул храм и уехал в Уфу.

Вскоре мужчина вернулся и, выбив окно мечети ночью, забрал ящик, в котором было 40 тыс. рублей. Потом он уехал обратно в Уфу, где после заявления имама в полицию и был задержан, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.