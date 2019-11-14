В Татарстане создадут интернет-портал «Век татарской музыки»

В Татарстане создают интернет-портал «Век татарской музыки» в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования ТАССР.

Сайт представят в 2020 году, стало известно по итогам заседания комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и нацвопросам. На портале разместят данные о событиях музыкальной жизни региона, научную, нотную литературу, трансляции концертов, лекций и мастер-классов.

Ранее Казань, наряду с 66 городами мира, вошла в сеть креативных городов ЮНЕСКО. Столице Татарстана досталось направление «Музыка». Отмечается, что в татарстанской столице проводится много музыкальных форумов международного статуса. Среди них: оперный фестиваль имена Федора Шаляпина, фестиваль классического балета имена Рудольфа Нуриева и т. д.