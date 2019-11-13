В России более чем на 400% выросло число случаев мошенничества с кредитными картами

По итогам января — сентября 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Это на 417,3% больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

Всего за девять месяцев количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, выросло на 69%, до 205 тыс., пишет RT со ссылкой на МВД.

Ранее Татарстан вошел в топ-10 регионов по количеству новых выданных кредитных карт, заняв седьмое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Урала. По данным Национального бюро кредитных историй, с начала года жители республики получили 215,3 тысячи кредитных карт, или на 12,9% больше, чем в прошлом году. Подробнее — в материале «Реального времени».