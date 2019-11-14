Казань вошла в число городов, где дороже всего сменить резину на автомобиле

Казань заняла третье место в рейтинге городов России, где дороже всего сменить резину на автомобиле. В столице Татарстана стоимость услуги составит в среднем 1660 рублей, говорится в результатах исследования онлайн-автосервиса Uremont, которое основывается на данных об услуге «Замена шин» на станциях техобслуживания в 16 городах-миллионниках. Всего в исследовании участвовало 550 автосервисов.

Больше всего за смену резины придется заплатить жителям Санкт-Петербурга (2100 рублей) и Москвы (2000 рублей).

Дешевле всего россияне могут с сменить резину в Краснодаре — 1050 рублей. Далее идут Волгоград (1210 рублей) и Новосибирск (1270 рублей).

Ранее сообщалось, что в Казани, несмотря на повышение цен, продажи зимней резины выросли почти на 30%. В октябре в Казани зимние шины стали покупать чаще, чем в прошлом году, на 26%. При этом стоимость зимних шин выросла на 11% и составила 7,9 тыс. рублей.