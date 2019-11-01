В Казани, несмотря на повышение цен, продажи зимней резины выросли почти на 30%

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Аналитики «Авито.Авто» выяснили, что казанцы стали активнее интересоваться покупкой зимних шин по сравнению с прошлым годом. Спрос вырос на 21%, а предложение только на 1%.

В октябре в Казани зимние шины стали покупать чаще, чем в прошлом году, на 26%. При этом стоимость зимних шин выросла на 11% и составила 7,9 тыс. рублей.

В рейтинге спроса и предложения зимних шин в российских городах Казани досталось 6-е место. Чаще всего переобувкой машин начали интересоваться в Красноярске, здесь шины начали покупать на 68% активнее. Следом за ним идут Ростов-на-Дону и Воронеж — в этих городах процент продаж составил 34% и 31% соответственно.

Уфа оказалась на 14-м месте в списке. Здесь продажи зимней резины выросли на 6%.

Подорожание зимних шин отмечено в 20 российских городах. Как сказано выше, в Казани они выросли на 11%. В целом по России зимняя резина подорожала на 8%, средняя цена составила 8,1 тыс. рублей.

Дороже всего покупка зимних шин обойдется водителям Красноярска (чуть более 11 000 рублей), а доступнее всего приобрести их можно в Волгограде (около 5 800 рублей).

Уфа оказалась в тройке лидеров по увеличению стоимости шин — здесь цена увеличилась на 16% и составила 5,7 тыс. рублей.

Ранее аналитики «Авито.Авто» выяснили, что в Казани средняя цена на авто не старше трех лет выросла на 9% по сравнению с прошлым годом.

