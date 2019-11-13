«Синтез» во второй раз подряд обыграл «Штурм-2002»

«Синтез» в рамках регулярного чемпионата России по водному поло во второй раз за 2 дня обыграл подмосковный «Штурм-2002» (11:7).

Уже в первом периоде казанцы создали комфортное преимущество в три мяча, который смогли сохранить на протяжении всей игры. В третьем периоде гости приблизились в счете до разницы в один гол, но «Синтез» сумел выправить ситуацию и довел матч до уверенной победы.

После этой встречи казанцы набрали 23 очка. «Синтез» занимает второе место, отставая от лидера «Спартака» из Волгограда на два очка.

«Синтез» (Казань) — «Штурм-2002» (Московская обл.) — 11:7 (3-0, 2-2, 2-3, 4-2).