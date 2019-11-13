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«Синтез» во второй раз подряд обыграл «Штурм-2002»

22:10, 13.11.2019
«Синтез» во второй раз подряд обыграл «Штурм-2002»
Фото: sintez-kazan.ru

«Синтез» в рамках регулярного чемпионата России по водному поло во второй раз за 2 дня обыграл подмосковный «Штурм-2002» (11:7).

Уже в первом периоде казанцы создали комфортное преимущество в три мяча, который смогли сохранить на протяжении всей игры. В третьем периоде гости приблизились в счете до разницы в один гол, но «Синтез» сумел выправить ситуацию и довел матч до уверенной победы.

После этой встречи казанцы набрали 23 очка. «Синтез» занимает второе место, отставая от лидера «Спартака» из Волгограда на два очка.

«Синтез» (Казань) — «Штурм-2002» (Московская обл.) — 11:7 (3-0, 2-2, 2-3, 4-2).

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