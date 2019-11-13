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Заместитель главы ракетного центра «Роскосмоса» погиб в ДТП под Самарой

15:16, 13.11.2019
Заместитель главы ракетного центра «Роскосмоса» погиб в ДТП под Самарой
Фото: samspace.ru

Замглавы ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Вадим Небога погиб в аварии на трассе в Волжском районе Самарской области.

Как сообщает «Интерфакс», авария произошла в 6.30 по местному времени (5.30 по Москве) у села Белозерка Волжского района. В пресс-службе предприятия агентству подтвердили гибель Небоги.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda, выезжая со стороны села Белозерка, не уступил дорогу грузовику Volvo. В результате столкновения погиб пассажир легкового автомобиля», — говорится в сообщении МВД по Самарской области.

Справка

РКЦ «Прогресс» производит ракеты «Союз», также на предприятии разрабатываются космические аппараты дистанционного зондирования Земли. РКЦ «Прогресс» входит в госкорпорацию «Роскосмос».

ПроисшествияАвто
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