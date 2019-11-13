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Владимир Путин наградил директора инвестиционно-венчурного фонда РТ

14:49, 13.11.2019
Владимир Путин наградил директора инвестиционно-венчурного фонда РТ
Фото: tatarstan.ru

Президент России Владимир Путин распорядился наградить почетной грамотой директора некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Айнура Айдельдинова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Судя по документу, Айдельдинов поощрен «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Ранее Путин наградил министра финансов Татарстана Радика Гайзатуллина.

Общество Татарстан
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