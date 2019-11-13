Владимир Путин наградил директора инвестиционно-венчурного фонда РТ
Президент России Владимир Путин распорядился наградить почетной грамотой директора некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Айнура Айдельдинова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Судя по документу, Айдельдинов поощрен «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
Ранее Путин наградил министра финансов Татарстана Радика Гайзатуллина.Общество Татарстан
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