Российский баскетболист дисквалифицирован на четыре года за допинг

Фото: Дарья Митрофанова (БК «Автодор»)

Российская федерация баскетбола (РФБ) приняла решение дисквалифицировать баскетболиста Артема Лимонова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Срок отстранения 21-летнего российского спортсмена от баскетбола составит четыре года, отсчет идет с 9 января 2017 года.

В заявлении РУСАДА отмечается, что баскетболист получил дисквалификацию из-за найденных в допинг-пробе запрещенных препаратов.

Ранее Лимонов выступал за молодежные команды саратовского «Автодора» и красноярского «Енисея».