Татарстанские приставы отчитались о сносе незаконных ангаров в Казани

Татарстанское управление службы судебных приставов сообщило, что в Казани, на Мамадышском тракте, были снесены «объекты ангарного типа».

Эти ангары суд признал самовольными постройками и обязал собственника снести их. Однако это предписание не было исполнено в срок, сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

Поэтому приставы снесли объекты в принудительном порядке.

Отмечается, что с начала года в Казани приставы уже снесли 36 самовольно возведенных построек.