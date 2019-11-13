В Татарстане мужчину наказали исправительными работами за убийство соседской собаки

В Казани мировой суд приговорил мужчину к 180 часам обязательных работ за убийство соседской собаки. Животное было застрелено из ружья за то, что гадило возле его дома.

Как сообщает прокуратура РТ, утром 15 марта мужчину так разозлил соседский пес, что он взял ружье и начал стрелять. Раненое животное пыталось убежать, однако мужчина догнал собаку недалеко от базы отдыха. Сделав еще пару выстрелов, он выбросил труп животного в сугроб возле одного из домов.

Прокуратура отменила решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела. Мужчина виновным себя не считает. Мировой суд приговорил его к 180 часам обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.



Ранее Прокуратура РТ провела проверку в отношении ООО «ВетДом», занимающейся отловом безнадзорных животных. Собранные материалы о жестоком обращении с животными прокуратура направила начальнику Управления МВД РФ по Казани для решения вопроса об уголовном преследовании.